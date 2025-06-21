Москва и Пензенская область договорились о сотрудничестве Политика

Санкт-Петербург, 21 июня 2025. PenzaNews. Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между Москвой и Пензенской областью на ближайшие 5 лет заключено на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), подписи под документом поставили мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Олег Мельниченко.

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«Соглашение развивает положения предыдущего двустороннего документа, подписанного в 2014 году. Согласно ему предусмотрено углубление интеграции и укрепление связей в таких сферах, как транспорт, информационно-коммуникационные технологии, промышленность, агропромышленный комплекс, торговля и услуги, архитектура и строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство городских территорий и общественных пространств, здравоохранение, образование, наука, культура, туризм и спорт, охрана окружающей среды, семейная и молодежная политика, социальная защита и содействие занятости населения, взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и во многих других», — говорится в сообщении, размещенном на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В нем отмечается, что Пензенская область — важный торгово-экономический партнер Москвы, в том числе по поставкам продуктов питания.

«Она занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объему поставок в столицу сахара (99%), творога (67%), безалкогольных напитков (53%), кисломолочных продуктов (42%), мясных полуфабрикатов (40%) и сметаны (33%)», — сказано в тексте.

В сообщении указано, что предприятия Пензенской области регулярно участвуют в выполнении московского госзаказа.

«В 2023-2025 годах было заключено свыше 1,8 тыс. контрактов на общую сумму свыше 2,8 млрд. рублей, из них 422 контракта (приблизительно 23%) на общую сумму 86,2 млн. рублей — закупки малого объема», — уточняется в нем.

В тексте добавляется, что большую роль в двустороннем сотрудничестве играют связи в сферах образования, культуры, спорта, здравоохранения.

«Так, в 2023-2025 годах лечение в московских городских больницах прошли свыше 7,8 тыс. жителей Пензенской области. Педагоги и учащиеся двух регионов принимают участие в совместных научно-практических конференциях, форумах, вебинарах и других образовательных мероприятиях. Кроме того, проходят выставки и реализуются другие совместные проекты с участием пензенских и московских учреждений культуры. Информация о туристическом потенциале Пензенской области размещена на цифровой платформе Russpass, разработанной по инициативе правительства Москвы», — поясняется в сообщении.