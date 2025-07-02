Завершен отборочный этап кадрового проекта «Герои Пензенского края» Политика

Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. 35 человек, отобранных из числа участников и ветеранов СВО для участия в кадровом проекте «Герои Пензенского края», в сентябре начнут обучение по специально разработанной программе в Институте регионального развития Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«Было подано более 300 заявок. Общественным советом отобрано 35 претендентов, успешно преодолевших все отборочные испытания. Еще 15 финалистов из числа действующих участников СВО включены в резерв. Обучение начнется с сентября. Участники проекта будут получать новые знания по образовательной программе, специально разработанной областным Институтом регионального развития, а также проходить стажировку в органах государственной и муниципальной власти, на предприятиях и в организациях», — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 1 июля.

Олег Мельниченко пожелал удачи участникам кадрового проекта.

«Уверен, что и в мирной жизни они будут действовать так же решительно, как на полях сражений», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе отборочного этапа кадрового проекта «Герои Пензенского края» поступила 371 заявка от ветеранов и участников СВО.

Члены общественного совета единогласно утвердили список из 35 человек, успешно справившихся со всеми отборочными заданиями. Все они имеют высшее образование, многие награждены боевыми государственными наградами. Их возраст составляет от 23 до 57 лет. Среди них есть одна женщина.

В сентябре участники проекта приступят к обучению. В течение года им предстоит освоить новые знания и умения в сфере государственного и муниципального управления, экономики и финансов, технологий управленческой деятельности. Запланирована практическая часть под руководством опытных наставников.

15 финалистов включены в резерв программы. Они показали высокие результаты по итогам отбора, но не имеют возможности пройти обучение в ближайшее время, поскольку продолжают выполнять задачи в зоне специальной военной операции.