Сергей Федотов определен уполномоченным представителем, ответственным за внедрение ИИ в исполнительных органах Пензенской области Политика

Пенза, 8 июля 2025. PenzaNews. Вице-губернатор Сергей Федотов определен уполномоченным представителем, ответственным за внедрение искусственного интеллекта в исполнительных органах Пензенской области.

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«В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 9 июня 2025 года №861 «О центре развития искусственного интеллекта при правительстве Российской Федерации» [...] определить вице-губернатора Пензенской области Федотова Сергея Валерьевича уполномоченным представителем, ответственным за внедрение искусственного интеллекта в исполнительных органах Пензенской области», — говорится в распоряжении регионального правительства №582-рП, которое датировано 4 июля.

В документе добавляется, что контроль за исполнением распоряжения возложен на вице-губернатора.

В соответствии с постановлением правительства России от 9 июня 2025 года, которое подписал премьер-министр Михаил Мишустин, образован центр развития искусственного интеллекта при правительстве РФ.

На него возложено обеспечение информационно-аналитического и организационно-технического сопровождения реализации приоритетных задач правительства РФ в области развития технологий искусственного интеллекта.

Согласно документу, высшим исполнительным органам субъектов РФ рекомендовано организовать взаимодействие с центром в пределах своих компетенций и определить уполномоченных представителей, ответственных за внедрение искусственного интеллекта в исполнительных органах региона.