16:20:27 Суббота, 12 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко и Морозов обсудили реализацию проектов «Единой России»

09:05 | 12.07.2025 | Политика

Печать

Пенза, 12 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко и депутат Госдумы РФ, координатор федерального партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Морозов провели рабочую встречу в правительстве региона.

Мельниченко и Морозов обсудили реализацию проектов «Единой России»

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область заметно выделяется как передовой регион, где поддерживают людей труда. Проекты, которые мы реализуем, достойны распространения в масштабах страны. Этот вопрос обсудили [...] с депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», координатором федерального партийного проекта «Выбирай свое» Сергеем Ивановичем Морозовым», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 11 июля.

По его словам, в 2025 году в Пензенской области в числе первых приступили к реализации партийного проекта «Выбирай свое с верой в себя», направленного на реабилитацию, ресоциализацию и социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции.

«Поставили себе задачу оказывать комплексную адресную поддержку ветеранам СВО и членам их семей, чтобы бойцы были успешными в мирной жизни. Готовы делиться своим опытом», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко добавил, что также в Пензенской области уделяют внимание приобщению рабочих к творчеству и искусству, возрождают на предприятиях культурно-просветительскую деятельность, которая активно велась в советское время.

«По мнению Сергея Ивановича, наш проект достоин тиражирования в других регионах», — сообщил губернатор.

Он отметил, что обсудил с Сергеем Морозовым развитие движения для городов трудовой доблести.

«Когда встречаюсь с трудовыми коллективами, всегда говорю, что небо и землю создал Господь, а все остальное — человек труда. Его роль и вклад в общее благополучие огромен. Поэтому важно поддерживать тех, кто созидает на благо других», — резюмировал Олег Мельниченко.


Читайте также
В Заречном начали очистку нижнего пруда в зоне отдыха «Солнечная» Жительница Мокшанского района получила 6,5 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков
Олег Мельниченко посетил Иссинский район В Заречном 12 июля простятся с Виктором Щербиным
Житель Пензы, повторно попавшийся на пьяной езде, получил 200 часов обязательных работ и лишился автомобиля «Mazda 6» Житель Пензы после общения с мошенниками оформил кредит и перевел 600 тыс. рублей на чужие счета
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама