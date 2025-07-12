Мельниченко и Морозов обсудили реализацию проектов «Единой России» Политика

Пенза, 12 июля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, секретарь реготделения «Единой России» Олег Мельниченко и депутат Госдумы РФ, координатор федерального партийного проекта «Выбирай свое» Сергей Морозов провели рабочую встречу в правительстве региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область заметно выделяется как передовой регион, где поддерживают людей труда. Проекты, которые мы реализуем, достойны распространения в масштабах страны. Этот вопрос обсудили [...] с депутатом Государственной думы РФ от партии «Единая Россия», координатором федерального партийного проекта «Выбирай свое» Сергеем Ивановичем Морозовым», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 11 июля.

По его словам, в 2025 году в Пензенской области в числе первых приступили к реализации партийного проекта «Выбирай свое с верой в себя», направленного на реабилитацию, ресоциализацию и социально-трудовую адаптацию участников специальной военной операции.

«Поставили себе задачу оказывать комплексную адресную поддержку ветеранам СВО и членам их семей, чтобы бойцы были успешными в мирной жизни. Готовы делиться своим опытом», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко добавил, что также в Пензенской области уделяют внимание приобщению рабочих к творчеству и искусству, возрождают на предприятиях культурно-просветительскую деятельность, которая активно велась в советское время.

«По мнению Сергея Ивановича, наш проект достоин тиражирования в других регионах», — сообщил губернатор.

Он отметил, что обсудил с Сергеем Морозовым развитие движения для городов трудовой доблести.

«Когда встречаюсь с трудовыми коллективами, всегда говорю, что небо и землю создал Господь, а все остальное — человек труда. Его роль и вклад в общее благополучие огромен. Поэтому важно поддерживать тех, кто созидает на благо других», — резюмировал Олег Мельниченко.