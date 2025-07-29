В Пензенской области стало менее 1 млн. избирателей Политика

Пенза, 29 июля 2025. PenzaNews. Численность граждан, обладающих правом голоса на территории Пензенской области, уменьшилась по состоянию на 1 июля 2025 года до 998 тыс. 911 человек, в то время как на 1 января текущего года она составляла 1 млн. 2 тыс. 399 человек. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте облизбиркома.

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Уменьшение количества избирателей произошло в большинстве муниципальных районов и городских округов, в том числе в Первомайском районе Пензы — на 711 (0,74%), в Кузнецке — на 517 (0,83%), в Ленинском районе Пензы — на 276 (0,42%), в Белинском районе — на 250 (1,38%).

Увеличение числа избирателей зафиксировано в Пензенском районе — на 692 (1,18%), в Октябрьском районе Пензы — на 340 (0,23%), в Нижнеломовском районе — на 179 (0,63%), в Бессоновском районе — на 10 (0,03%).

За полгода из Пензенской области выбыли 22 тыс. 646 избирателей, из них 11 тыс. 743 — снялись с регистрационного учета в связи с переменой места жительства, 9 тыс. 645 — умерли, 574 — призваны в ряды Вооруженных сил РФ, 63 — выбыли в места лишения свободы, 102 — были признаны судом недееспособными, 519 — по другим причинам.

За этот же период в Пензенскую область прибыли 19 тыс. 158 избирателей, из них 11 тыс. 353 — встали на регистрационный учет в связи с изменением места жительства, 1 тыс. 391 — прибыли из Вооруженных сил РФ, 135 — прибыли из мест лишения свободы, 4 — приняли гражданство Российской Федерации, 5 тыс. 934 — достигли возраста 18 лет, 341 — по другим причинам.