Депутаты пензенской гордумы на сессии рассмотрели более 20 вопросов Политика

Пенза, 26 июня 2026. PenzaNews. Депутаты Пензенской городской думы рассмотрели более 20 вопросов в ходе 22-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 26 июня.

Фото: Pgduma.ru

Согласно информации, размещенной на сайте представительного органа муниципального образования, были внесены изменения в бюджет Пензы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

«Также приняты поправки в правила благоустройства, чистоты и порядка в городе Пензе. Новые нормы призваны повысить эстетику городской среды и обеспечить безопасность горожан во время проведения строительных работ. Ключевые нововведения обязывают застройщиков размещать ограждения стройплощадок на тротуарах, газонах и проезжей части, а со стороны прохода людей они по всей длине должны быть дополнены защитными навесами высотой не менее 0,6 метра. До начала работ застройщик обязан обустроить въезды и выезды с площадки с твердым покрытием для предотвращения выноса грязи на улицы. Также для застройщиков устанавливается обязанность поддерживать ограждения в чистоте и исправном состоянии, а именно — проводить их покраску и очистку не реже одного раза в год», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что депутаты приняли решение о расширении категории льготных категорий граждан, имеющих право на бесплатное получение продуктов детского питания на молочной кухне.

«Теперь эта мера поддержки распространяется на детей граждан Российской Федерации, заключивших контракт о прохождении военной службы с министерством обороны РФ в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года, а также на детей лиц, проходящих службу в органах внутренних дел», — уточняется в сообщении.

В нем отмечается, что на сессии были заслушаны отчеты о создании условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания, а также об осуществлении дорожной деятельности и обеспечении безопасности.

«Часть вопросов сессии касалась передачи муниципального имущества. [...] В блоке «Разное» обсуждалась острая проблема спила аварийных деревьев. Было предложено создать как минимум одну специализированную бригаду на каждый район города», — говорится в тексте.

В нем указано, что следующая сессия гордумы состоится после летнего перерыва.

«В июле депутаты расходятся на каникулы, однако продолжат активную работу в своих избирательных округах для оперативного решения проблем избирателей», — подчеркивается в сообщении.