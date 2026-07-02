Игорь Комаров и Олег Мельниченко обсудили планы развития Пензенской области и подготовку к выборам Политика

Пенза, 2 июля 2026. PenzaNews. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко обсудили текущие задачи и перспективные планы социально-экономического развития региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в облправительстве в четверг, 2 июля.

Фото: Pfo.gov.ru

Игорь Комаров высоко оценил эффективность работы управленческой команды, отметив устойчивую положительную динамику развития Пензенской области.

В свою очередь Олег Мельниченко доложил о ключевых результатах в различных отраслях, подчеркнув, что субъект федерации демонстрирует стабильный рост по основным социально-экономическим показателям, а также последовательно реализует инфраструктурные и инвестиционные проекты.

В ходе совещания, посвященного вопросам общественно-политического развития, отдельно обсуждалась тема подготовки к выборам депутатов Госдумы, губернатора и муниципальных депутатов, которые пройдут в единый день голосования.

Игорь Комаров подчеркнул, что при проведении избирательной кампании необходимо уделять особое внимание повышению уровня социального самочувствия людей.

Помимо этого, на совещании были рассмотрены вопросы безопасности: правоохранительным органам поручено обеспечить антитеррористическую защищенность объектов и поддержание общественного порядка в период выборов.

«Наша основная задача — провести легитимные, открытые и безопасные выборы, обеспечив равные условия для всех участников избирательного процесса и максимальную прозрачность на каждом этапе голосования», — цитирует Игоря Комарова пресс-служба полпреда.