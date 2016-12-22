Депутаты от КПРФ в пензенской гордуме сочли неуместной передачу здания кинотеатра церкви Религия

Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Депутаты городской думы от фракции КПРФ Олег Шаляпин и Александр Трутнев сочли неуместной передачу здания бывшего кинотеатра «Луч» на улице Рахманинова площадью около 340 кв. метров в собственность Пензенской епархии.

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В ходе 30-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в четверг, 22 декабря, Александр Трутнев попросил начальника управления муниципального имущества мэрии Пензы Наилю Алюшеву пояснить, на каком основании здание может быть передано религиозной организации.

По ее словам, в случае, когда здание использовалось религиозной организацией, она имеет право на получение его в собственность.

После этого Олег Шаляпин напомнил, что этот вопрос уже рассматривался ранее, однако тогда депутаты высказывались против.

«Мне непонятно, почему мы передаем именно это здание», — отметил он.

Наиля Алюшева пояснила, что на сессии в октябре решение о передаче здания епархии было принято в первом чтении.

«Нам было рекомендовано привести в соответствие документацию. Кадастровый паспорт мы изготовили, поменяли наименование на «здание религиозного назначения». Привели в соответствие всю документацию», — уточнила она.

Подключаясь к обсуждению, депутат Роман Петрухин, входящий во фракцию «Единая Россия», отметил, что, по его информации, в здании планируется организовать воскресную школу.

В свою очередь Александр Трутнев высказал мнение, что помещениям можно было бы найти лучшее применение.

«В Арбеково нет ни одной школы искусств, например, художественной школы, хотя в художественные школы очередь 400 человек. Но в данном месте такой школы нет. Рядом стоит храм на 1 тыс. человек. […] Церковь не бедная организация, они могли бы выкупить, если им так надо», — сказал он.

В продолжение дискуссии единоросс Андрей Фомин отметил, что «анализировать финансово-хозяйственную деятельность епископата пензенского, наверное, неприлично и некультурно».

Руководитель фракции ЛДПР в гордуме Жиганша Туктаров, который также является председателем правления благотворительного фонда развития татарского духовного наследия «Сияние», поддержал передачу здания религиозной организации.

Вместе с тем он обратил внимание коллег на то, что молельные дома для мусульман в Пензе выкупались, и призвал соблюдать принцип равноправия.

В итоге большинством голосов было принято решение о передаче здания бывшего кинотеатра «Луч» Пензенской епархии.