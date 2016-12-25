В Пензе гостей фестиваля «Спасские вечера» покатают на санях и собачьих упряжках Религия

Пенза, 25 декабря 2016. PenzaNews. Катание на санях и собачьих упряжках будет организовано в рамках IV фестиваля православной культуры «Спасские вечера», который пройдет вблизи строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе в воскресенье, 15 января.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, также вниманию гостей мероприятия будет представлена культурно-историческая реконструкция рождественских гуляний XIX века.

Жителей Пензы и гостей города порадуют горячим сбитнем и монастырской выпечкой.

Кроме того, программой мероприятия предусмотрено творческое представление православных приходов.

В ходе официальной части состоится награждение меценатов, внесших вклад в строительство собора.

Праздник начнется в 14.00 и завершится в 17.00 фейерверком.