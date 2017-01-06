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В рождественский сочельник митрополит Серафим совершил литургию в Пензе

12:16 | 06.01.2017 | Религия

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Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил великую вечерню и божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном храме успения Пресвятой Богородицы в рождественский сочельник, 6 января.

В рождественский сочельник митрополит Серафим совершил литургию в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ему сослужили настоятель кафедрального собора митрофорный протоиерей, секретарь Пензенской епархии Сергий Лоскутов с соборным духовенством.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Проповедь перед причастием произнес иерей Владимир Ольхов.

В завершение литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлиемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.

Затем митрополит Серафим поздравил всех с наступающим праздником, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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