В рождественский сочельник митрополит Серафим совершил литургию в Пензе
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Пенза, 6 января 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил великую вечерню и божественную литургию святителя Василия Великого в кафедральном соборном храме успения Пресвятой Богородицы в рождественский сочельник, 6 января.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Ему сослужили настоятель кафедрального собора митрофорный протоиерей, секретарь Пензенской епархии Сергий Лоскутов с соборным духовенством.
Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.
Проповедь перед причастием произнес иерей Владимир Ольхов.
В завершение литургии перед рождественской свечой, знаменующей Вифлиемскую звезду, были пропеты тропарь и кондак праздника Рождества Христова.
Затем митрополит Серафим поздравил всех с наступающим праздником, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.