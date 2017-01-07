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Митрополит Серафим возглавил великую рождественскую вечерню в Успенском соборе Пензы

21:25 | 07.01.2017 | Религия

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Пенза, 7 января 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил великую рождественскую вечерню в Успенском кафедральном соборе вечером в субботу, 7 января.

Митрополит Серафим возглавил великую рождественскую вечерню в Успенском соборе Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По окончании богослужения к митрополиту обратился епископ Сердобский и Спасский Митрофан, который отметил, что в Рождество Христово храмы наполняются молитвами верующих, а богослужение наполняет сердца радостью.

«Вы много делаете на благо нашей митрополии, вы созидаете храмы Божьи, созидаете одну из наших самых главных святынь — наш Спасский кафедральный собор, а также, самое главное, большое внимание оказываете молодому поколению», — сказал епископ Митрофан и подарил владыке Серафиму букет цветов и образ Божией Матери.

В свою очередь епископ Кузнецкий и Никольский Нестор подчеркнул вклад владыки в возрождение духовной жизни в Пензенской области.

Обращаясь к митрополиту Серафиму, заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Еремкин отметил, что «православием связаны сегодня и мир, и добро на земном шаре».

«В мире все сложно, но благодаря вашим молитвам, благодаря вашей работе, я думаю, мир на земле сохранится», — сказал он.

По словам главы Пензы Валерия Савельева, Рождество Христово объединяет всех людей в свершении добрых дел на благо города.

«Желаю вам здоровья, крепости сил, мира, добра, силы и помощи Божией для свершения благих и добрых дел», — добавил глава города.

В свою очередь митрополит Серафим поблагодарил всех обратившихся к нему за добрые слова и поздравления.

«Я также поздравляю всех вас с Рождеством Христовым, всем вам кланяюсь за внимание и любовь, которые вы мне оказываете. Храни всех вас Господь», — сказал владыка.
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