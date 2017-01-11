В Пензе за 2016 год на строительство Спасского собора пожертвовано 40 млн. рублей Религия

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Сумма пожертвований на строительство в Пензе Спасского кафедрального собора составила по итогам 2016 года около 40 млн. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя Законодательного собрания региона Александр Еремкин, возглавляющий штаб по восстановлению святыни, в ходе пресс-конференции в среду, 11 января.

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В свою очередь митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратил внимание на то, что эта сумма сложилась как за счет вклада рядовых жителей, так и бизнеса.

«Поскольку сейчас зима, мы ушли во внутренние работы. Полностью уже смонтировано отопление. […] Мы продолжаем докрывать крышу. […] Рассматривается возможность того, чтобы с приходом тепла приступить к оштукатуриванию колокольни и закончить декоративную отделку самого собора», — пояснил он.

По словам владыки, к концу 2017 года внешний облик Спасского кафедрального собора может стать таким, каким он был изначально — до того, как был взорван в 1934 году.

«Постепенно ведется работа по внутреннему убранству. Мы заказали иконостас. Подписали договор о закупке камня и монтаже пола. Проводятся электрическая проводка, сигнализация. Кабели связаны с озвучиванием — собор очень большой, поэтому озвучиваться будет искусственно», — уточнил митрополит Серафим.