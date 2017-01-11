В Пензе имена крупных жертвователей увековечат при входе в Спасский собор Религия

Пенза, 11 января 2017. PenzaNews. Доска с именами людей и названиями компаний, пожертвовавших наиболее крупные суммы на строительство Спасского кафедрального собора в Пензе, будет размещена при входе в святыню. Об этом сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим в ходе пресс-конференции, состоявшейся в среду, 11 января.

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«Традиция православная будет сохраняться. […] При входе будет отдельная стена, на которой будет большая доска, где будут отображены основные благодетели, которые пожертвовали крупные суммы», — пояснил он.

Владыка добавил, что при этом учтут мнение тех, кто пожелал не афишировать свой вклад.

По мнению владыки, строительство ведется в относительно хорошем темпе.

«Вы знаете историю собора — он строился более 20 лет в прежний период. […] Поэтому за 5 лет, которые уже за плечами, сделано очень многое. Пензенцы уже видят облик собора со всех сторон города. […] Год, другой — это вполне нормально для того, чтобы закончить строительство», — сказал митрополит Серафим.