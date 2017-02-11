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На базе пензенского вуза обсудят религиозные аспекты генетических экспериментов

11:59 | 11.02.2017 | Религия

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Пенза, 11 февраля 2017. PenzaNews. Встреча кандидата философских наук, доцента духовной семинарии иеромонаха Киприана с преподавателями и студентами Пензенского государственного технологического университета, посвященная генетическим экспериментам с точки зрения христианского богословия, пройдет в предстоящий вторник, 14 февраля.

На базе пензенского вуза обсудят религиозные аспекты генетических экспериментов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что ее участники рассмотрят многообразие богословских и этических подходов к проблемам генной инженерии.

«Технологический университет является единственным вузом области, в котором ведется подготовка по направлениям биомедицинской инженерии и биотехнологии, в связи с чем совместное обсуждение учеными и богословами данной проблемы представляет большой научный и мировоззренческий интерес», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в администрации пензенской духовной семинарии.

В учреждении отметили, что к участию во встрече приглашаются педагоги и студенты других вузов, интересующиеся данной темой.
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