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Благотворительный концерт в поддержку Спасского собора пройдет в Пензе 25 февраля

14:39 | 17.02.2017 | Религия

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Пенза, 17 февраля 2017. PenzaNews. Благотворительный концерт в поддержку строительства Спасского кафедрального собора пройдет в центре культуры и досуга Пензы 25 февраля. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Благотворительный концерт в поддержку Спасского собора пройдет в Пензе 25 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Возведение главного храма Пензенской области стало поистине всенародным делом, ведь каждый человек может внести посильную лепту в возрождение этой святыни», — отметил он в ходе встречи митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима с бизнесменами, состоявшейся в мэрии в пятницу, 17 февраля.

Он напомнил, что в 2016 году подобный концерт уже проводился.

«Я от всего сердца приглашаю вас посетить благотворительный концерт, который состоится 25 февраля», — добавил Виктор Кувайцев.

Глава администрации Пензы подчеркнул, что подобные мероприятия не только способствуют скорому продвижению строительства, но и являются духовной пищей для каждого человека.

В свою очередь владыка Серафим поблагодарил присутствующих за личный вклад в строительство главного храма Пензы, сообщает пресс-служба мэрии.
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