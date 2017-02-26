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Митрополит Серафим освятил крест и купол Троицкого храма в селе Константиновка

09:42 | 26.02.2017 | Религия

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Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин освящения накупольного креста и купола Троицкого храма в селе Константиновка в минувшую субботу, 25 февраля.

Митрополит Серафим освятил крест и купол Троицкого храма в селе Константиновка

Фото: И. Школин, Пензенская-епархия.рф

Владыку стихами и приветственной песней встретили воспитанники воскресной школы Троицкого храма во главе с регентом Евдокией Ивановой.

В ходе освящения креста и купола митрополиту Серафиму сослужили настоятель Петропавловского храма Пензы, протоиерей Павел Матюшечкин, настоятель Троицкого храма иерей Сергий Иванов, а также иереи Сергий Червяков, Сергий Козелков и протодиакон Дионисий Сушко.

Обращаясь к собравшимся с архипастырским словом, владыка отметил труды настоятеля иерея Сергия Иванова и его предшественника Сергия Козелкова и призвал верующих посильно помогать храму.

Он также выразил надежду увидеть храм в первозданном великолепии.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, купола сделаны силами жителей села Павла Пронина, Владимира Куличкова и Сергея Назарова — они самостоятельно соорудили станок.

Ожидается, что к маю будут готовы каркасы остальных четырех куполов и храм вновь станет пятикупольным.

Старинная каменная церковь в селе Константиновка в честь Святой Живоначальной Троицы была возведена на месте старого деревянного здания церкви в 1869 году.

В 1884 году по проекту пензенского архитектора Константина Пруссака к церкви пристроили трехъярусную колокольню.

В 1931 году храм был закрыт, и в церкви было устроено зернохранилище.

В 2004 году в Константиновке был вновь зарегистрирован приход, началась очистка церкви, позже приступили к восстановительным работам.
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