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Митрополит Серафим передал храму в честь Иоанна Рижского икону с частицей его мощей

15:07 | 26.02.2017 | Религия

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Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим передал храму в честь священномученника архиепископа Рижского икону с частицей мощей святого.

Митрополит Серафим передал храму в честь Иоанна Рижского икону с частицей его мощей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В Прощеное воскресенье, 26 февраля, владыка возглавил божественную литургию в храме.

Ему сослужили протоиерей настоятель Петропавловского храма Пензы Павел Матюшечкин, настоятель Введенского храма протоиерей Святослав Рудый, настоятель храма в честь Иоанна Рижского, протоиерей Артемий Гуменюк, иереи Владимир Ольхов, Сергий Червяков, протодиакон Дионисий Сушко и диакон Сергий Исайчев.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой.

Проповедь перед причастием произнес иерей Владимир Ольхов.

По окончании литургии владыка Серафим обратился к молящимся с архипастырским словом и передал в дар икону с частицей мощей, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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