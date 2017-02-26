Митрополит Серафим передал храму в честь Иоанна Рижского икону с частицей его мощей Религия Пенза, 26 февраля 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим передал храму в честь священномученника архиепископа Рижского икону с частицей мощей святого. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В Прощеное воскресенье, 26 февраля, владыка возглавил божественную литургию в храме. Ему сослужили протоиерей настоятель Петропавловского храма Пензы Павел Матюшечкин, настоятель Введенского храма протоиерей Святослав Рудый, настоятель храма в честь Иоанна Рижского, протоиерей Артемий Гуменюк, иереи Владимир Ольхов, Сергий Червяков, протодиакон Дионисий Сушко и диакон Сергий Исайчев. Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора под управлением регента Ольги Горшеневой. Проповедь перед причастием произнес иерей Владимир Ольхов. По окончании литургии владыка Серафим обратился к молящимся с архипастырским словом и передал в дар икону с частицей мощей, сообщает пресс-служба Пензенской епархии. Нашли ошибку или опечатку в тексте?

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