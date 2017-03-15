В Башмаковском районе поднят купол на колокольне храма начала XIX века Религия

Пенза, 15 марта 2017. PenzaNews. Купол установлен на колокольне храма в честь Знамения Пресвятой Богородицы, построенном в селе Знаменском Башмаковского района Пензенской области в начале XIX века.

Фото: Vestibash.ru

В среду, 15 марта, увидеть своими глазами очередной важный этап восстановления храма, которое с перерывами ведется с 1992 года на средства местных жителей, предпринимателей и общественных деятелей, пришли более 20 человек.

Чин освящения купола и верхушки с православным крестом совершили настоятель знаменского храма отец Сергий и настоятель храма Казанской Божией Матери в Липовке отец Дмитрий.