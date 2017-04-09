Митрополит Серафим поздравил верующих с праздником Входа Господня в Иерусалим Религия

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Успенском кафедральном соборе Пензы в праздник Входа Господня в Иерусалим, который православные верующие отмечают в воскресенье, 9 апреля.

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Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, за литургией глава Пензенской митрополии рукоположил диакона Алексея Сергеева в сан иерея и возвел иерея Владимира Ольхова в сан протоиерея.

Также владыка Серафим наградил настоятеля Митрофановского храма священника Павла Колесникова наперсным крестом.

По окончании литургии было совершено славление празднику Входа Господня в Иерусалим.

После этого правящий архипастырь поздравил собравшихся с Вербным воскресением и обратился к пастве со словом назидания.