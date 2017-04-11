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Архитектурную подсветку Спасского собора Пензы будут включать по вечерам

17:07 | 11.04.2017 | Религия

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Архитектурная подсветка Спасского кафедрального собора Пензы будет включаться в темное время суток после завершения отделочных работ, окончание которых намечено на конец 2017 года. Об этом сообщил главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков.

Архитектурную подсветку Спасского собора Пензы будут включать по вечерам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Подсветка включится после окончания всех отделочных работ — в декабре–январе», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся на стройплощадке собора во вторник, 11 апреля.

Вадим Яцков пояснил, что на данный момент договоры на организацию наружного и архитектурного освещения находятся на стадии заключения.

«Весь собор и все архитектурные элементы будут подсвечиваться — и купола, и сами колонны, и стены», — пояснил главный инженер епархии.

При этом он уточнил, что прокладывать провода начнут уже в ближайшее время.
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