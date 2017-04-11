Архитектурную подсветку Спасского собора Пензы будут включать по вечерам Религия

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Архитектурная подсветка Спасского кафедрального собора Пензы будет включаться в темное время суток после завершения отделочных работ, окончание которых намечено на конец 2017 года. Об этом сообщил главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков.

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«Подсветка включится после окончания всех отделочных работ — в декабре–январе», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся на стройплощадке собора во вторник, 11 апреля.

Вадим Яцков пояснил, что на данный момент договоры на организацию наружного и архитектурного освещения находятся на стадии заключения.

«Весь собор и все архитектурные элементы будут подсвечиваться — и купола, и сами колонны, и стены», — пояснил главный инженер епархии.

При этом он уточнил, что прокладывать провода начнут уже в ближайшее время.