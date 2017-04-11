Специальная аппаратура создаст особое звучание во время богослужений в Спасском соборе Религия

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Специальное оборудование планируется использовать в Спасском кафедральном соборе Пензы для усиления звука во время богослужений. Об этом сообщил главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков.

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«Будет у батюшек на петличках специальное оборудование навешиваться. Когда они будут петь, звучание голоса будет четкое. Под каждого батюшку будет подстраиваться звук», — пояснил он в ходе пресс-конференции на стройплощадке собора во вторник, 11 апреля.

Вадим Яцков добавил, что также в храме будет размещена сеть встроенных микрофонов.

По его словам, ближайшая служба с использованием такой аппаратуры будет проведена после завершения основных работ — по предварительной оценке, это произойдет через 2–2,5 года.