21:26:02 Вторник, 11 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытая тренировка хоккейного клуба «Дизель». Пенза, 11 апреля 2017 г.

Специальная аппаратура создаст особое звучание во время богослужений в Спасском соборе

17:35 | 11.04.2017 | Религия

Печать

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Специальное оборудование планируется использовать в Спасском кафедральном соборе Пензы для усиления звука во время богослужений. Об этом сообщил главный инженер Пензенской епархии Вадим Яцков.

Специальная аппаратура создаст особое звучание во время богослужений в Спасском соборе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Будет у батюшек на петличках специальное оборудование навешиваться. Когда они будут петь, звучание голоса будет четкое. Под каждого батюшку будет подстраиваться звук», — пояснил он в ходе пресс-конференции на стройплощадке собора во вторник, 11 апреля.

Вадим Яцков добавил, что также в храме будет размещена сеть встроенных микрофонов.

По его словам, ближайшая служба с использованием такой аппаратуры будет проведена после завершения основных работ — по предварительной оценке, это произойдет через 2–2,5 года.
Актуальное
Читайте также
В теплицах Пензенской области собран первый урожай томатов Регбисты из 9 городов соберутся в Пензе на турнире памяти Вадима Дин-Ислямова
Коллеги из регионов заинтересовались опытом Пензенской области по снижению смертности Реконструкция пензенского спорткомплекса «Зенит» к ЧМ-2018 идет с отставанием от графика
В Железнодорожном районе состоялась встреча с председателями садоводческих товариществ Житель Пензы подозревается в краже колес из помещения СТО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама