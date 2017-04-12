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Сотрудники МЧС будут дежурить в пензенских храмах в пасхальную ночь

16:13 | 12.04.2017 | Религия

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Сотрудники МЧС будут дежурить во всех храмах Пензенской области в пасхальную ночь. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС России по региону генерал-майор внутренней службы Сергей Козлов.

Сотрудники МЧС будут дежурить в пензенских храмах в пасхальную ночь

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Конечно, в пасхальную ночь на каждом культовом объекте будет осуществлять дежурство наш сотрудник», — сказал он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве в среду, 12 апреля.

Сергей Козлов добавил, что в преддверии праздника, который будет отмечаться в предстоящее воскресенье, 16 апреля, храмы и церкви проверят на соответствие правилам пожарной безопасности.

По его словам, при необходимости будут скорректированы документы на объекты с массовым пребыванием людей, в которых отражены подъездные пути, состояние наружного противопожарного водоснабжения и другие актуальные сведения.
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