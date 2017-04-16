Митрополит Серафим обратился к жителям Пензенской области с пасхальным посланием Религия

Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим обратился к духовенству, монашествующим и всем православным жителям региона с пасхальным посланием.

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«Воскресение Христово, безусловно, является центром нашей христианской веры! Неслучайно и первые ученики Господа апостолы именовали себя «свидетелями» Воскресения. Они «с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа». Это свидетельство неповрежденным дошло до нас с вами, современных свидетелей Воскресения Христова, чтобы и мы, как верные ученики Христовы, донесли это благовестие до современного общества!» — отметил владыка.

Он также напомнил о том, какой опыт святых мучеников, святителей и преподобных отцов стоит перед нынешним поколением.

«Уверен, что порой нам просто не хватает решительности, о которой говорил преподобный Серафим Саровский, чтобы повторить подвиг наших великих предшественников!» — добавил митрополит Серафим.

Владыка подчеркнул, что в настоящее время необходимо обратить взор на новомучеников и исповедников Русской церкви.

«В этом году исполняется столетие скорбной даты переворота в русской и, пожалуй, во всемирной истории. Революции 1917 года необратимо изменили ход событий всей цивилизации. И в первую очередь это отразилось на христианской церкви, как главнейшем мироспасительном институте человеческой жизни. Нашей церкви необходимо было обновиться, пройти через горнило тяжелейших потерь и испытаний, чтобы, омыв нашу грешную землю мученической кровью, возрастить новых столпов и «свидетелей» Воскресения Христа», — сказал он.

По словам владыки, нынешнее поколение должно донести воскресение до общества.

«Посмотрим на подвиг новомучеников Русской церкви, они десятилетиями один за другим шли на мучения, в тюрьмы и ссылки, они не страшились смерти и безнадежности, о которой им говорили мучители. Они твердо верили, что от их подвига зависит дальнейшая жизнь Церкви. Взгляните, как много их прославлено в лике святых, и какое множество тех, которых еще предстоит прославить. А как много тех, подвиг коих будет скрыт от нас до всеобщего Воскресения. И все они — наша сила, все они — наша твердыня и наше незыблемое упование. Разве мы имеем возможность предать их мученический подвиг? Разве имеем право отступить от веры, которую они для нас защищали? Или можем замолчать их свидетельство? Нет! Только на нас лежит ответственность за современное свидетельство Воскресения Христа!» — добавил митрополит Серафим.

Он призвал людей простить друг друга, сплотиться и неси радость окружающим.

«Примите мои искренние поздравления с праздником Воскресения Христова. Надеюсь, сегодня мы прочувствовали близость Господа, насытились его благодатными дарами, и светлая радость увенчала нашу напряженную подготовку к встрече Пасхи», — добавил владыка.