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В Пензе пройдут семинары для преподавателей воскресных школ

17:24 | 16.05.2017 | Религия

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Пенза, 16 мая 2017. PenzaNews. Семинары президента международного православного сретенского кинофестиваля «Встреча» монахини Софии (Ищенко) для преподавателей воскресных школ состоятся в пензенской духовной семинарии в субботу, 20 мая.

В Пензе пройдут семинары для преподавателей воскресных школ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Один из них предназначен для работников дошкольного образования — педагогов младших групп воскресных школ. Монахиня София расскажет об использовании фильмов духовно-нравственного содержания в воспитательном процессе и представит методическое пособие, посвященное этой теме, а также даст мастер-класс по его использованию на примере фильмов «Морошка» и «Кто-то рядом».

Кроме этого, спикер остановится на вопросах духовного становления личности в дошкольном возрасте и преемственности разных этапов воспитания в ознакомлении с основами православной культуры.

Другой семинар будет ориентирован на преподавателей воскресных школ и  посвящен современному православному медиапространству.

Президент кинофестиваля «Встреча» представит свое видение того, развивается ли православное искусство, а также назовет медиапродукты, которые можно к нему отнести. Она расскажет об использовании фильмов в работе педагога воскресной школы и создании аудио- и видеотек в ее библиотечном пространстве. В качестве иллюстрации участникам семинара будут показаны фрагмент фильма «Параша-сибирячка» и короткометражка «Манжеты».

Затем монахиня София расскажет собравшимся о кинофестивале «Встреча», после чего состоится просмотр и обсуждение фильмов «Личное дело», «Я вас не понимаю» и «Пересвет и Ослябя».

Встреча пройдет с 10.00 до 15.30 в актовом зале пензенской духовной семинарии, сообщается на сайте учреждения.
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