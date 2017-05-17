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В Пензе пройдет православный книжный фестиваль

18:30 | 17.05.2017 | Религия

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Пенза, 17 мая 2017. PenzaNews. ХII православный книжный фестиваль «Святыни земли русской», посвященный 680-летию Троице-Сергиевой лавры, состоится в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова во вторник, 23 мая.

В Пензе пройдет православный книжный фестиваль

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На фестивале будет представлена выставка православной литературы. Кроме того, состоится показ фильмов «Обитель. Троице-Сергиева лавра» и «История рождения славянской письменности».

Для юных посетителей будет проведено познавательно-игровое занятие «Кто знает аз да буки, тому и книги в руки».

В завершение фестиваля воспитанники воскресной школы при храме апостолов Петра и Павла исполнят духовную музыку.

Начало фестиваля намечено на 13.00, сообщается на сайте библиотеки.
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