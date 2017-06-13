На монастырской ярмарке в Пензе прошли мастер-классы по золотому шитью и созданию магнитов Религия

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Монастырская ярмарка впервые проведена в Пензе возле строящегося Спасского кафедрального собора в День России и День города, 12 июня.

Фото: Пензенская-епархия.рф

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, любой желающий мог принять участие в мастер-классах по золотому шитью, рисованию пейзажей на пряниках, изготовлению свечей, а также созданию магнитов в виде абашевской игрушки.

Свою продукцию представили монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства, православные издательства и мастера ремесленной палаты Пензенской области.

В рамках мероприятия священнослужители провели пешие экскурсии по близлежащим храмам и монастырям.

Маршрут экскурсий начинался от здания пензенского епархиального управления, далее проходил через сквер Лермонтова до Спасо-Преображенского мужского монастыря, а заканчивался у Троицкого женского монастыря.

Завершилась ярмарка концертом епархиального камерного хора «Спас» и мужского хора пензенской духовной семинарии.