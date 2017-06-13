12:38:57 Вторник, 13 июня
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
Большой фоторепортаж День России и День города. Пенза, 12 июня 2017 г.

На монастырской ярмарке в Пензе прошли мастер-классы по золотому шитью и созданию магнитов

09:47 | 13.06.2017 | Религия

Печать

Пенза, 13 июня 2017. PenzaNews. Монастырская ярмарка впервые проведена в Пензе возле строящегося Спасского кафедрального собора в День России и День города, 12 июня.

На монастырской ярмарке в Пензе прошли мастер-классы по золотому шитью и созданию магнитов

Фото: Пензенская-епархия.рф

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, любой желающий мог принять участие в мастер-классах по золотому шитью, рисованию пейзажей на пряниках, изготовлению свечей, а также созданию магнитов в виде абашевской игрушки.

Свою продукцию представили монастырские, крестьянские и пчеловодческие хозяйства, православные издательства и мастера ремесленной палаты Пензенской области.

В рамках мероприятия священнослужители провели пешие экскурсии по близлежащим храмам и монастырям.

Маршрут экскурсий начинался от здания пензенского епархиального управления, далее проходил через сквер Лермонтова до Спасо-Преображенского мужского монастыря, а заканчивался у Троицкого женского монастыря.

Завершилась ярмарка концертом епархиального камерного хора «Спас» и мужского хора пензенской духовной семинарии.
Актуальное
Читайте также
Пензенский легкоатлет завоевал две медали ЧР среди глухих В Заречном женщина подозревается в краже драгоценностей и планшета у матери
Почти 30 бригад занимаются ремонтом дорог в Пензе Ударивший ножом собутыльника житель Пашково проведет более 3 лет в колонии
Пензенские школьники 13 июня напишут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам В Пензе у храма Серафима Саровского нуждающимся раздали вещи
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама