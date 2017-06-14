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Внешнее убранство Спасского собора Пензы и колокольни завершат к осени

13:43 | 14.06.2017 | Религия

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Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Работы по внешнему убранству восстанавливаемого в Пензе Спасского кафедрального собора и колокольни намечено завершить к осени 2017 года. Об этом сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Внешнее убранство Спасского собора Пензы и колокольни завершат к осени. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы завершить все фасадные работы по убранству колокольни и самого храма, чтобы он уже обрел тот вид, который был до разрушения, а, может быть, и гораздо краше», — сказал владыка в ходе пресс-конференции в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

В свою очередь заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области Александр Еремкин, который также возглавляет штаб по воссозданию собора, пояснил, что в настоящее время ведется установка архитектурных элементов на колокольне.

«Мы в 2016 году выполнили систему отопления с таким расчетом, чтобы осенью, уйдя с наружных видов работ, заниматься штукатурными работами внутри, проводкой электрической, акустической», — пояснил он.

Александр Еремкин отметил, что эти работы намечено завершить в холодное время года.
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