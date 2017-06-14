В Пензе осенью начнут проводить экскурсии на колокольню Спасского собора Религия

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Экскурсии на колокольню восстанавливаемого в Пензе Спасского кафедрального собора планируется проводить с осени 2017 года. Об этом сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как закончатся монтажные работы, я думаю, что уже осенью, когда будем проводить [фестиваль православной культуры] «Спасские вечера», тогда мы сможем [организовывать экскурсии]», — сказал владыка в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

Он отметил, что с колокольни открывается один из самых красивых видов на Пензу.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли обустроить на колокольне смотровую площадку, митрополит Серафим пояснил, что пока такая задача не ставится.

«Вы же видите, что нам самое главное — закончить строительство, а в дальнейшем, возможно, на втором уровне небольшую смотровую площадку устроим», — пояснил он.