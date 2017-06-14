16:55:00 Среда, 14 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие первой смены окружного лагеря «Гвардеец». Пенза, 13 июня 2017 г.

В Пензе осенью начнут проводить экскурсии на колокольню Спасского собора

13:58 | 14.06.2017 | Религия

Печать

Пенза, 14 июня 2017. PenzaNews. Экскурсии на колокольню восстанавливаемого в Пензе Спасского кафедрального собора планируется проводить с осени 2017 года. Об этом сообщил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В Пензе осенью начнут проводить экскурсии на колокольню Спасского собора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как закончатся монтажные работы, я думаю, что уже осенью, когда будем проводить [фестиваль православной культуры] «Спасские вечера», тогда мы сможем [организовывать экскурсии]», — сказал владыка в ходе пресс-конференции, состоявшейся в Пензенской епархии в среду, 14 июня.

Он отметил, что с колокольни открывается один из самых красивых видов на Пензу.

Отвечая на вопрос о том, планируется ли обустроить на колокольне смотровую площадку, митрополит Серафим пояснил, что пока такая задача не ставится.

«Вы же видите, что нам самое главное — закончить строительство, а в дальнейшем, возможно, на втором уровне небольшую смотровую площадку устроим», — пояснил он.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы потребовал ускорить регистрацию муниципальных квартир В Пензе объявлен прием документов на премию за достижения в области культуры и СМИ
Вера Фейгина назвала восстановление Спасского собора историческим долгом пензенцев Губернатор призвал навести порядок вдоль пензенских дорог
Дома напротив Олимпийской аллеи в Пензе строить никто не будет — губернатор Стали известны обстоятельства гибели мужчины у подъезда дома на улице Герцена в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама