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В Пензе предложено создать мусульманское духовное училище

13:21 | 30.06.2017 | Религия

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Пенза, 30 июня 2017. PenzaNews. Председатель духовного управления мусульман Пензенской области Абубякяр Юнкин предложил создать в регионе мусульманское духовное училище.

В Пензе предложено создать мусульманское духовное училище

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Противодействие экстремистской идеологии опирается на традиционный ислам. Необходима широкая просветительская работа среди молодежи, которая, определяясь в жизни, ищет ответы на многие вопросы. [...] На наш взгляд, одним из рычагов такого воздействия могло бы стать открытие учреждения среднего образования — мусульманского духовного училища как филиала Казанского российско-исламского института. Его выпускники смогли бы восполнить недостающие кадры исламского духовенства, которые по разным причинам иссякают», — сказал он в ходе заседания совета по взаимодействию с мусульманскими религиозными и общественными организациями, состоявшегося в пятницу, 30 июня.

Губернатор Иван Белозерцев поддержал данную идею.

«Это хорошая идея — открыть в Пензенской области филиал первого в России высшего профессионального исламского учебного заведения, если есть высококвалифицированные специалисты, которые будут там преподавать. Важно, чтобы наши ребята не уезжали учиться за границу, а получали бы хорошее образование на Родине и оставались работать здесь», — цитирует главу региона пресс-служба облправительства.
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