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Паломники совершат пеший крестный ход из Москвы в Пензу

09:20 | 07.07.2017 | Религия

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Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Пятеро паломников совершат пеший крестный ход из Москвы в Пензу в честь 300-летия избавления города от набега кочевников в 1717 году.

Паломники совершат пеший крестный ход из Москвы в Пензу. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Планируется, что они поедут из Пензы в Москву вечером в пятницу, 7 июля, откуда начнется крестный ход длиной 900 км.

Инициатором и участником этого крестного хода, по благословению митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, выступил житель города Заречного Владимир Орехов.

Паломники решили повторить путь своих предков, которые, по преданию, принесли из Москвы на руках Казанскую икону Божией Матери — дар царя Алексея Романова — в Пензу. Пеший крестный ход пройдет по старому Владимирскому тракту — через Владимир, Муром, Арзамас и Саранск, — то есть тем же маршрутом, как раньше добирались из столицы в Пензу.

На весь путь планируется затратить 39 суток, чтобы 15 августа быть в Бессоновке. Оттуда большим составом паломники прибудут в Пензу, где примут участие в торжествах, которые пройдут 17 августа у строящегося Спасского кафедрального собора, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.
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