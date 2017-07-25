В Кузнецке выделят землю под строительство нового храма Религия

Кузнецк, 25 июля 2017. PenzaNews. Территория на выезде из Кузнецка Пензенской области будет отведена для строительства нового храма. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский.

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«В качестве праздничного подарка я дал поручение по прошению прихода оформить землю на выезде из города в Бутурлинку под строительство нового храма. Думаю, в этом микрорайоне города он будет востребован и станет его украшением», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного 5-летию возрождения Кузнецкой епархии, состоявшегося в минувший понедельник, 25 июля.

Глава администрации города отметил особую созидательную роль местной епархии.

«В Кузнецке за эти пять лет мы узаконили все имущественные и земельные вопросы епархии, чего до этого не было. Реализовали ряд совместных проектов, в числе которых — открытие социального центра, благоустройство территорий храмов. Это плод наших коллективных усилий», — пояснил Сергей Златогорский, после чего вручил настоятелям городских храмов благодарственные письма.

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор наградил архипастырей медалями епархии. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, присутствовавший на торжествах в качестве почетного гостя, вручил награду за усердные труды на ниве духовного возрождения Валентине Плоткиной.

После этого состоялся праздничный концерт, на котором выступили преподаватели и студенты музыкального колледжа Кузнецка, сообщается на сайте Кузнецкой епархии.