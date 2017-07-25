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В Кузнецке выделят землю под строительство нового храма

10:21 | 25.07.2017 | Религия

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Кузнецк, 25 июля 2017. PenzaNews. Территория на выезде из Кузнецка Пензенской области будет отведена для строительства нового храма. Об этом сообщил мэр Сергей Златогорский.

В Кузнецке выделят землю под строительство нового храма

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В качестве праздничного подарка я дал поручение по прошению прихода оформить землю на выезде из города в Бутурлинку под строительство нового храма. Думаю, в этом микрорайоне города он будет востребован и станет его украшением», — сказал он в ходе торжественного мероприятия, посвященного 5-летию возрождения Кузнецкой епархии, состоявшегося в минувший понедельник, 25 июля.

Глава администрации города отметил особую созидательную роль местной епархии.

«В Кузнецке за эти пять лет мы узаконили все имущественные и земельные вопросы епархии, чего до этого не было. Реализовали ряд совместных проектов, в числе которых — открытие социального центра, благоустройство территорий храмов. Это плод наших коллективных усилий», — пояснил Сергей Златогорский, после чего вручил настоятелям городских храмов благодарственные письма.

Епископ Кузнецкий и Никольский Нестор наградил архипастырей медалями епархии. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, присутствовавший на торжествах в качестве почетного гостя, вручил награду за усердные труды на ниве духовного возрождения Валентине Плоткиной.

После этого состоялся праздничный концерт, на котором выступили преподаватели и студенты музыкального колледжа Кузнецка, сообщается на сайте Кузнецкой епархии.
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