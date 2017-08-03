Управделами Московской патриархии посетил строящийся Спасский собор Пензы Религия

Пенза, 3 августа 2017. PenzaNews. Митрополит Санкт-Петербурский и Ладожский, управляющий делами Московской патриархии Варсонофий посетил строящийся Спасский кафедральный собор в ходе визита в Пензу в четверг, 3 августа.

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Его сопровождали губернатор Иван Белозерцев, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, а также представители штаба по воссозданию святыни.

Делясь впечатлениями от увиденного, митрополит Варсонофий отметил, что приезжает в Пензу регулярно.

«Каждый год восхищаюсь теми делами, которые здесь ведутся. Во-первых, я посещаю собор», — пояснил он журналистам в ходе брифинга, состоявшегося в храме во имя Иннокентия Пензенского.

Управделами Московской патриархии выразил надежду на то, что благое дело будет доведено до конца.

В качестве еще одной причины своего визита митрополит Варсонофий назвал запланированные встречи со знакомыми и друзьями, а также посещение мест, с которыми раньше была связана его жизнь.

«Здесь я служил в 1986–1991 годы [в Казанской церкви Кузнецка и Успенского собора Пензы]. […] Я все помню и люблю Пензу», — сказал он.