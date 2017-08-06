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В день памяти Иоанна Оленевского прошла праздничная литургия в храме села Соловцовка

14:26 | 06.08.2017 | Религия

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Пенза, 6 августа 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим возглавил служение божественной литургии в храме преподобного Сергия Радонежского в селе Соловцовка в день памяти священноисповедника Иоанна Оленевского, который отмечается в воскресенье, 6 августа.

В день памяти Иоанна Оленевского прошла праздничная литургия в храме села Соловцовка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с ним божественную литургию совершили епископ Сердобский и Спасский Митрофан, епископ Кузнецкий и Никольский Нестор, а также епископ Щигровский и Мантуровский Паисий.

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора Пензы под управлением регента Ирины Болдыревой.

Проповедь перед причастием произнес протоиерей Владимир Ольхов.

По окончании богослужения был совершен праздничный молебен у мощей Иоанна Оленевского.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, после этого митрополит Серафим поздравил епископа Митрофана с 45-летием, а также всех собравшихся — с праздником.
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