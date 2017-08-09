В Пензу доставлена икона с горы Афон Религия

Пенза, 9 августа 2017. PenzaNews. Десятки православных жителей Пензы встретили икону Божией Матери «Скоропослушница», написанную на горе Афон специально для храма Воскресения Христова, расположенного на улице Урицкого.

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Прихожане, присутствовавшие на божественной литургии, с замиранием сердца ожидали, когда ее привезут к храму на автомобиле и перенесут внутрь на специальной конструкции.

После того, как святыня заняла свое место, митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим напомнил историю храма Воскресения Христова и о событиях, связанных с иконой «Скоропослушница».

Затем он совершил молебен, после которого прихожанам было разрешено приложиться к святыне. Всем им при этом раздали небольшие бумажные копии священного изображения.

«Эта икона очень известная. Очень много списков было подарено из афонских монастырей в Россию. Сейчас мы возрождаем эту традицию. Был настоятелем заказан список этой иконы [для пензенского храма]», — пояснил митрополит Серафим журналистам.

По его словам, икона «Скоропослушница» написана монахами с горы Афон после просьбы, направленной им около года назад.

«Это будет, я думаю, такой святыней для этого храма. […] Это будет икона престольного праздника. И, безусловно, для всех пензенцев это событие, потому что святая гора Афон всегда особенно почитается православными жителями России», — отметил владыка.