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В Пензе перед Днем знаний пройдет детский крестный ход

15:52 | 21.08.2017 | Религия

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Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Детский крестный ход будет организован в Пензе в преддверии нового учебного года в воскресенье, 27 августа.

В Пензе перед Днем знаний пройдет детский крестный ход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В 8.30 начнется божественная литургия в Благовещенской церкви при Спасском кафедральном соборе.

Сразу после ее окончания верующие проследуют крестным ходом по улице Московской к площади перед дворцом культуры имени Ф.Э. Дзержинского.

Там пройдет молебен, после которого школьники получат угощения и памятные подарки.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, комплекс мероприятий, включающий в себя божественную литургию, детский крестный ход и молебен, проводится в городе перед 1 сентября с 2014 года. Отличительной особенностью праздника является массовое участие детей в организации и проведении богослужения — из юных прихожан состоит клирос, выбираются чтецы и алтарники для участия в литургии.
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