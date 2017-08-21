В Пензе перед Днем знаний пройдет детский крестный ход Религия Пенза, 21 августа 2017. PenzaNews. Детский крестный ход будет организован в Пензе в преддверии нового учебного года в воскресенье, 27 августа. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В 8.30 начнется божественная литургия в Благовещенской церкви при Спасском кафедральном соборе. Сразу после ее окончания верующие проследуют крестным ходом по улице Московской к площади перед дворцом культуры имени Ф.Э. Дзержинского. Там пройдет молебен, после которого школьники получат угощения и памятные подарки. Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, комплекс мероприятий, включающий в себя божественную литургию, детский крестный ход и молебен, проводится в городе перед 1 сентября с 2014 года. Отличительной особенностью праздника является массовое участие детей в организации и проведении богослужения — из юных прихожан состоит клирос, выбираются чтецы и алтарники для участия в литургии. Нашли ошибку в тексте?

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