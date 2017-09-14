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В Средней Елюзани готовятся к отделке реконструируемой мечети

17:50 | 14.09.2017 | Религия

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Пенза, 14 сентября 2017. PenzaNews. Подготовка к внутренним отделочным работам в мечети «Абу Ханифа» завершается в селе Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.

В Средней Елюзани готовятся к отделке реконструируемой мечети

Фото: Dumpo.ru

Также строителям предстоит покрыть крышу.

Как сообщил имам мечети Рушан Бибарсов, местные жители и предприниматели оказали материальную помощь при реконструкции здания.

«Люди у нас хорошие. Они, конечно же, не останутся в стороне от участия в таком богоугодном и благородном деле, как строительство мечети — каждый даст сколько сможет», — пояснил он.

Имам отметил, что площадь нового здания составляет около 450 кв. метров.

«Одна из комнат будет принадлежать женщинам, чтобы вместе с нами они могли совершать таравих-намазы, а на втором этаже будут проводиться уроки по заучиванию Корана», — цитирует Рушана Бибарсова пресс-служба Духовного управления мусульман Пензенской области.
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