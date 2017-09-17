Пензенские пожарные помолились перед иконой «Неопалимая Купина» Религия

Пенза, 17 сентября 2017. PenzaNews. Пожарные посетили божественную литургию перед иконой Божьей Матери «Неопалимая Купина», которая состоялась в Покровском соборе в Пензе в воскресенье, 17 сентября.

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Молебен в день почитания иконы, которая считается покровительствующей огнеборцам, посетили сотрудники главного управления МЧС России по Пензенской области и отрядов федеральной противопожарной службы, а также ветераны ведомства.

На церковной службе присутствовало больше людей в форме МЧС по сравнению с прошлым годом, притом что на литургию пожарные пришли по собственному желанию.

Обращаясь к личному составу, начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов поздравил спасателей с праздником и прочитал строки из стихитворения Олега Мошникова «Неопалимая Купина».

«Пожарным рыжим и седым в дерюжках дымных и прожженных, как всем оплаканным святым, не хватит места на иконах. Под слоем пепла не видны живые трещины-морщины. Спаси их всех и сохрани, «Неопалимая Купина!», — цитирует Сергея Козлова пресс-служба ведомства.