Пензенские паломники вернулись из хаджа Религия

Пенза, 18 сентября 2017. PenzaNews. Мусульмане Пензенской области вернулись из паломничества в Мекку в минувшее воскресенье, 17 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман региона.

Фото: Dumpo.ru

По словам руководителя группы Фаниля Дашкина, хадж прошел организованно, без чрезвычайных происшествий.

Паломница Саида Бибарсова, которая впервые совершила такое путешествие, отметила, что, несмотря на трудности, длительные пешие переходы, 47-градусную жару и толпу людей, хадж принес ей душевное облегчение.

«Душа становится настолько восприимчивой, утонченной, что люди часто плачут — и мужчины, и женщины. Здесь ясно понимаешь, что человеку дана жизнь, но есть и смерть, неизбежность которой в этих местах чувствуешь особенно остро. Отсюда более серьезный подход к своим действиям, поступкам, словам. Невольно задаешься вопросом: «Что ты делаешь сегодня, чтобы подготовить себя к миру вечному?» — пояснила она.

Саида Бибарсова также отметила высокий уровень организации поездки.