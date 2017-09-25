В Вадинском районе освятили храм Михаила Архангела Религия

Пенза, 25 сентября 2017. PenzaNews. Освящение храма Михаила Архангела состоялось в Вадинском районе Пензенской области в понедельник, 25 сентября.

Фото: Pnzreg.ru

В торжественном мероприятии принял участие губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Около 90 лет в этом здании не было церковных служб, это были трудные времена богоборчества и безбожия. Восстановление храмов говорит о том, что пензенцы хранят в своих сердцах историю родной земли. […] Без духовно-нравственного воспитания созидательная деятельность невозможна», — сказал глава региона, обращаясь к собравшимся.

За укрепление и преумножение православных традиций он вручил почетную грамоту епископу Сердобскому и Спасскому Митрофану.

В свою очередь владыка отметил, что на церемонию освящения старались пригласить как можно больше гостей, «чтобы они посмотрели на труд людей, которые вложили сюда свою лепту».

«Пока здесь будут идти богослужения, будут вспоминать этих людей», — подчеркнул он.

Предприниматель Александр Черницов, который был одним из инициатором восстановления храма, сообщил, что активисты сомневались в необходимости восстановления святыни.

«Но пришли порядка сотни человек и начали своими руками, без подручных средств, убирать грязь и пыль, копившуюся здесь столетиями, не осталось никаких сомнений. Выражаю благодарность всем, кто участвовал в возрождении святыни», — сказал он.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, планируется, что храм станет точкой туристических и паломнических маршрутов.