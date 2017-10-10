В Пензе монахиня София побеседовала с педагогами о духовности Религия

Пенза, 10 октября 2017. PenzaNews. Заместитель директора обнинского духовно-просветительского центра «Вера, надежда, любовь» монахиня София (Ищенко), посетившая Пензу во второй раз, побеседовала с местными педагогами о духовности.

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Встреча, которая была анонсирована как лекция, прошла в концертном зале «Октябрь» в формате диалога.

Перед ее началом к собравшимся обратился митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Он обратил внимание учителей основ православной культуры и преподавателей воскресных школ, собравшихся в зале, на богатый опыт монахини Софии, которая долгие годы занимается духовным просвещением в городе с богатой научной историей, что само по себе непросто.

Владыка призвал педагогов внимательно отнестись к теме встречи, так как именно вопросы духовности приобретают решающее значение в борьбе за подрастающее поколение.

Гостья сразу же попросила включить свет, чтобы видеть лица пришедших. Она предложила им включиться в беседу и дать определение понятию «Культура».

«Мне понравилось одно. Оно очень простое, до примитива, и емкое. Культура — это религия, наука и искусство у определенного народа в определенный исторический период», — сказала монахиня София.

Она сделала вывод, что в этом контексте «русская культура» является синонимом «православной».

«Это важно понимать вообще всем педагогам и еще — чиновникам образования», — пояснила замдиректора духовно-просветительского центра, добавив, что «душа по природе христианка».

По ее словам, хотя церковь в России отделена от государства, от учителей требуют заниматься духовно-нравственным воспитанием. Между тем духовное, по мнению монахини, подразумевает религиозное.

«Без религии нравственности, морали не бывает. В начале платформы является религиозное представление общества о мире, а из этих ценностей вырастают и нравственные, и даже какие-то бытовые обряды, нормы поведения и так далее», — сказала она.

Иллюстрируя эту мысль, монахиня София привела пример о том, что русская женщина не будет закрывать лицо чадрой, потому что это не предусмотрено ее религией, а мусульманка не сможет не сделать этого.

В ходе лекции, которая вызвала неподдельный интерес среди слушателей, пензенские педагоги смогли поделиться своими мнениями о принципах духовного воспитания детей и задать интересующие вопросы.