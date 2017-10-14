В Пензе около Спасского собора прошел субботник в день Покрова Пресвятой Богородицы
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Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Субботник прошел на территории строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе в день христианского праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается в субботу, 14 октября.
Фото: Zspo.ru
По призыву Пензенской епархии участники субботника частично расчистили территорию храма от строительного мусора.
В числе тех, кто решил поработать на территории были председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, депутаты и сотрудники аппарата парламента Пензенской области.
«Храм будет украшением города, его главной достопримечательностью. Очень важно, чтобы территория вокруг него была благоустроена и содержалась в идеальном порядке. Это наше общее дело», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания региона.