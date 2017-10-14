16:55:29 Суббота, 14 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе около Спасского собора прошел субботник в день Покрова Пресвятой Богородицы

13:27 | 14.10.2017 | Религия

Печать

Пенза, 14 октября 2017. PenzaNews. Субботник прошел на территории строящегося Спасского кафедрального собора в Пензе в день христианского праздника Покрова Пресвятой Богородицы, который отмечается в субботу, 14 октября.

В Пензе около Спасского собора прошел субботник в день Покрова Пресвятой Богородицы

Фото: Zspo.ru

По призыву Пензенской епархии участники субботника частично расчистили территорию храма от строительного мусора.

В числе тех, кто решил поработать на территории были председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин, депутаты и сотрудники аппарата парламента Пензенской области.

«Храм будет украшением города, его главной достопримечательностью. Очень важно, чтобы территория вокруг него была благоустроена и содержалась в идеальном порядке. Это наше общее дело», — цитирует Валерия Лидина пресс-служба Заксобрания региона.
Актуальное
Читайте также
В Пензе ФАС добивается устранения нарушений в рекламе комиссионного магазина Три молодые пензенские компании удостоены грантов
В Пензе замерщик окон перечислил мошеннику более 35 тыс. рублей по пути в ГИБДД В пензенской облбиблиотеке открыта выставка пейзажей
Пензенское УФАС усмотрело нарушения в рекламе службы доставки еды В Пензе дорожная организация компенсирует ущерб за случившееся из-за наледи ДТП
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама