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Часть мощей святителя Иннокентия будет передана из Пензы в Саратов

14:03 | 20.10.2017 | Религия

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Пенза, 20 октября 2017. PenzaNews. Часть мощей святителя Иннокентия будет передана Саратовской епархии по окончании божественной литургии, которая состоится в Успенском кафедральном соборе Пензы в день его памяти, 23 октября.

Часть мощей святителя Иннокентия будет передана из Пензы в Саратов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба Саратовской епархии, святыню провезут по маршруту, который когда-то проделал сам святитель Иннокентий.

24 октября верующие встретят мощи в храме во имя святого благоверного князя Александра Невского в Ртищево, на следующий день — в Екатериновке и Аткарске, 26-го числа — в Петровске, а еще спустя сутки они будут принесены в Татищево.

28 октября после божественной литургии ковчег покинет Татищево и будет принесен в Покровский храм Саратова во время всенощного бдения, которое возглавит митрополит Саратовский и Вольский Лонгин.
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