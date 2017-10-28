Митрополит Серафим совершил литургию в Димитриевскую родительскую субботу Религия Пенза, 28 октября 2017. PenzaNews. Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил божественную литургию в храме-часовне в честь преподобного Сергия Радонежского на Новозападном кладбище в Димитриевскую родительскую субботу, 28 октября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Ему сослужили протоиереи Вадим Петрушков, Сергий Шумилов, Владимир Ольхов, иерей Сергий Червяков, протодиакон Дионисий Сушко, диакон Ростислав Горшенев. Богослужебные песнопения исполнил хор храма-часовни под управлением регента Лады Барминой. По окончании богослужения митрополит Серафим совершил заупокойную панихиду по всем усопшим православным христианам, после чего обратился к пастве со словом проповеди, сообщает пресс-служба Пензенской епархии. Нашли ошибку в тексте?

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