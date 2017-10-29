В Пензе итоги проекта «Церковное искусство — сохраняя традиции» подведут 30 октября Религия

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Закрытие просветительского проекта и выставки «Церковное искусство — сохраняя традиции» состоится в губернаторском доме Пензы в понедельник, 30 октября.

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В экспозиции представлены, в частности, историческое полотно художника Дениса Санталова «Чудо иконы Казанской Пензенской Богоматери. 1717 год» и пять икон XIX века из фондов музея, живописные произведения на религиозную тематику, проекты храмовых росписей и фотографии мозаики.

Также на выставке размещено более 60 современных священных изображений, написанных выпускниками пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого.

Начало мероприятия намечено на 12.00, вход решено сделать свободным, сообщает пресс-служба Пензенской епархии.