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В Пензе пройдут мероприятия, посвященные 100-летию начала мученического подвига РПЦ

15:09 | 02.11.2017 | Религия

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 100-летию начала мученического подвига Русской православной церкви, пройдут в Пензе с 6 по 23 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Пензенской епархии.

В Пензе пройдут мероприятия, посвященные 100-летию начала мученического подвига РПЦ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Начнутся они с божественной литургии у святых мощей новомучеников и исповедников Русской церкви в троицком женском монастыре. В 11.00 в сквере имени М.Ю. Лермонтова начнет работу фотовыставка «Праведный верою жив будет».

В 12.00 в пензенской духовной семинарии состоится IV межрегиональная научно-практическая конференция «Роль Русской православной церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий».

На следующий день у Покровского архиерейского собора будет открыт памятник святым царственным страстотерпцам.

13 ноября состоится публичная лекция доктора исторических наук, профессора кафедры церковной истории Санкт-Петербургской духовной академии, главного архивиста центрального государственного архива Санкт-Петербурга Михаила Шкаровского на тему «Актуальные проблемы изучения подвига новомучеников Русской православной церкви».

17 ноября в пензенской областной филармонии начнет работу фотовыставка «Николай II и Александра Федоровна. Слова о любви».

23 ноября состоится вечер памяти священномученика Августина (Беляева).
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