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В Пензу доставлен ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников российских

13:54 | 05.11.2017 | Религия

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Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников, изготовленный по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла в память о 100-летии начала эпохи гонений на Русскую православную церковь, доставлен в Пензу в воскресенье, 5 ноября.

В Пензу доставлен ковчег с частицами мощей 54 новомучеников и исповедников российских. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его встречу у Троицкого собора Троицкого женского монастыря возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Он совершил молебен новомученикам и исповедникам, во время которого правящему архиерею сослужили многочисленные клирики епархии во главе с митрофорным протоиереем Владимиром Спициным.

За богослужением вместе с многочисленными прихожанами молилась настоятельница монастыря игуменья Александра (Макова) и сестры обители.

Затем митрополит Серафим обратился к присутствующим с архипастырским словом. Владыка напомнил о значении подвига новомучеников и исповедников российских, благодаря которому активно возрождается духовная жизнь.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, ковчег будет находиться в храмах Пензы по 15 ноября.

Поклониться святыне в Троицком соборе можно до 10.00 вторника, 7 ноября.

С 11.00 того же дня и до 16.00 пятницы, 10 ноября, ковчег будет находиться в храме в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

В тот же день с 17.00 и до 10.00 среды, 15 ноября, святыня будет пребывать в Благовещенской церкви при Спасском кафедральном соборе.
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