EN
19:16:06 Вторник, 7 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Вскрытие капсул с посланием потомкам из 1967 и 1977 годов. Пенза, 7 ноября 2017 г.

В сквере Пензы открыта выставка в память о пострадавших за веру

16:46 | 07.11.2017 | Религия

Печать

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Выставка «Праведный верою жив будет», организованная в память о пензенских новомучениках и исповедниках, открыта в сквере имени М.Ю. Лермонтова напротив строящегося Спасского кафедрального собора.

В сквере Пензы открыта выставка в память о пострадавших за веру

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На семи двусторонних стендах, установленных по кругу в центре сквера, размещены фотографии или иконы с изображениями людей, подвергшихся гонениям и принявшим мученическую смерть. Также на них размещена информация об их подвиге.

Горожане могут узнать больше о жизни 20 деятелей — Иоанна Днепровского, Иоанна Калинина, Гавриила Игошкина, Евы Павловой, Ионанна Павлова, Иоанна Артоболевского, Филарета Великанова, Мефодия Иванова, Василия Надеждина, Ефимия Горячева, Гермогена Долганева, Августина Беляева, Александра Уродова, Василия Горбачева, Арефы Насонова, Феодора Смирнова, Фаддея Успенского, Павлина Крошечкина, Феодора Смирнова и Тихона Никонорова.

На одном из щитов приведены цитаты президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также в экспозицию включены портреты императора Николая II и его супруги с отрывками из их писем друг другу. На таких стендах есть пометка «Слова о любви».

В тексте на одном из них допущена опечатка. В цитате «Но я совершенно уверен, что никто из этих мужей не любит свою жену так сильно и верно, как я люблю» из письма Николая II супруге пропущена буква «б» в слове «любит».

Еще три стенда, находящиеся в центре сквера, входят в выставку «В сердце Пензы». На них помещены панорамный вид города в начале XX века, фотография первоначального внешнего вида храма и его интерьера, а также проект реконструкции и исторические кадры советского времени.
Актуальное
Читайте также
В Пачелме полицейского освободили от уголовной ответственности за преступление В Пензе открыт памятник-часовня святым царственным страстотерпцам
Пензенская делегация во главе с губернатором посетит Брянскую область «Транснефть – Дружба» помогает Пензенской области
Денис Айрапетян из Пензы примет участие в этапе Кубка мира по шорт-треку Зареченец лишился около 100 тыс. рублей после звонков «сотрудников Роспотребнадзора»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver