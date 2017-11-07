В сквере Пензы открыта выставка в память о пострадавших за веру Религия

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Выставка «Праведный верою жив будет», организованная в память о пензенских новомучениках и исповедниках, открыта в сквере имени М.Ю. Лермонтова напротив строящегося Спасского кафедрального собора.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

На семи двусторонних стендах, установленных по кругу в центре сквера, размещены фотографии или иконы с изображениями людей, подвергшихся гонениям и принявшим мученическую смерть. Также на них размещена информация об их подвиге.

Горожане могут узнать больше о жизни 20 деятелей — Иоанна Днепровского, Иоанна Калинина, Гавриила Игошкина, Евы Павловой, Ионанна Павлова, Иоанна Артоболевского, Филарета Великанова, Мефодия Иванова, Василия Надеждина, Ефимия Горячева, Гермогена Долганева, Августина Беляева, Александра Уродова, Василия Горбачева, Арефы Насонова, Феодора Смирнова, Фаддея Успенского, Павлина Крошечкина, Феодора Смирнова и Тихона Никонорова.

На одном из щитов приведены цитаты президента России Владимира Путина и патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Также в экспозицию включены портреты императора Николая II и его супруги с отрывками из их писем друг другу. На таких стендах есть пометка «Слова о любви».

В тексте на одном из них допущена опечатка. В цитате «Но я совершенно уверен, что никто из этих мужей не любит свою жену так сильно и верно, как я люблю» из письма Николая II супруге пропущена буква «б» в слове «любит».

Еще три стенда, находящиеся в центре сквера, входят в выставку «В сердце Пензы». На них помещены панорамный вид города в начале XX века, фотография первоначального внешнего вида храма и его интерьера, а также проект реконструкции и исторические кадры советского времени.