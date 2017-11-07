В Пензе открыт памятник-часовня святым царственным страстотерпцам Религия

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Памятник-часовня святым царственным страстотерпцам открыт на территории Покровского архиерейского собора Пензы во вторник, 7 ноября.

Фото: Илья Школин, Пензенская-епархия.рф

После официальной церемонии митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершил чин его освящения.

Затем владыка обратился к собравшимся с архипастырским словом, в котором поделился своим видением событий столетней давности.

Как сообщает пресс-служба Пензенской епархии, подобных часовен, воздвигнутых во имя святых царственных страстотерпцев — императора Николая II, императрицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии — в России насчитывается небольшое количество.

Идея создания памятника родилась в 2015 году. Место размещения часовни было выбрано с учетом того, что на территории Покровского архиерейского собора на протяжении нескольких лет в небольшой сторожке жил архиепископ Иоанн (Поммер), который управлял Пензенской епархией в 1918–1920 годах, а впоследствии принял мученическую смерть.

Над созданием памятника работал Григорий Дунаев. При его создании был использован камень, привезенный с Урала, где в июле 1918 года был расстрелян последний российский император вместе с семьей.

Предполагается, что к 100-летию расстрела царской семьи часовня будет дополнительно доработана. Также намечено благоустроить прилегающую территорию.