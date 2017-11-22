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В Заречном на строительство храма за полгода собрано почти 165 тыс. рублей

09:44 | 22.11.2017 | Религия

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Заречный, 22 ноября 2017. PenzaNews. Почти 165 тыс. рублей собрано на строительство храма Рождества Христова в Заречном Пензенской области в период с мая по ноябрь 2017 года. Об этом сообщает управление общественных связей ЗАТО.

В Заречном на строительство храма за полгода собрано почти 165 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Очередная выемка средств из жертвенных кружек, установленных в магазинах, учреждениях и организациях города, состоялась в минувший вторник, 21 ноября.

Всего с 2010 года на строительство храма было пожертвовано более 18,7 млн. рублей.

Настоятель храма протоиерей Александр Овцынов поблагодарил всех неравнодушных.

По его словам, уже созданная на территории храма в рамках проекта «Формирование современной городской среды» детская площадка оказалась весьма востребована приходящими на богослужения молодыми семьями.

Александр Овцынов отметил, что в ближайшее время намечено утеплить цокольный этаж храма, где на службы собирается значительное количество прихожан.

Он также выразил надежду, что уже в следующем году удастся приступить к работам по выкладке стен.

При этом настоятель подчеркнул, что горожане могут оказывать помощь в возведении храма не только денежными пожертвованиями, но и предоставлением стройматериалов и участием в уборке прилегающей территории.
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