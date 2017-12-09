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В колонии-поселении №12 в Сосновке после ремонта открыта молельная комната

12:20 | 09.12.2017 | Религия

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Пенза, 9 декабря 2017. PenzaNews. Помощник начальника управления ФСИН России по Пензенской области по организации работы с верующими протоиерей Антоний Шварев и иерей Максим Кузнецов совершили первый молебен в отремонтированной молельной комнате в честь святого Иоанна Предтечи в колонии-поселении №12 в Сосновке.

В колонии-поселении №12 в Сосновке после ремонта открыта молельная комната

Фото: 58.fsin.su

Как сообщает пресс-служба регионального ведомства, на нем присутствовали 20 осужденных. В течение трех летних месяцев они провели в комнате ремонт и оборудовали ее в соответствии с православными канонами.

Священнослужители совершили чин освящения церковного убранства, богослужебных предметов, окропив святой водой стены молельной комнаты, алтарь, образы с ликами святых, а также верующих.

«Открытие молельной комнаты — это символичное событие для сотрудников учреждения и лиц, отбывающих наказание. Духовная жизнь — важная составляющая для людей, оказавшихся в непростых жизненных обстоятельствах, поэтому руководством управления делается все необходимое в этом направлении. На сегодняшний день во всех учреждениях системы имеются либо храмы, либо подобные молельные комнаты», — отметил заместитель начальника УФСИН России по региону Максим Михайлюк.

Он поблагодарил руководство учреждения за ту работу, которая была проведена по восстановлению молельной комнаты.
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